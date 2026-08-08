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Алина Загитова: какая красивая у нас страна! Такие невероятные виды

Алина Загитова: какая красивая у нас страна! Такие невероятные виды
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в социальных сетях опубликовала фото с велотренировки и отдыха на сапборде.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Какая красивая у нас страна! Такие невероятные виды — хочется смотреть на них бесконечно», — написала Загитова в телеграм-канале.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.

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