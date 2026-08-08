Алина Горбачёва сообщила, что поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Алина Горбачёва поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК на заочную форму обучения по специальности «Спортивная подготовка в ледовых видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта». Об этом фигуристка сообщила в социальных сетях.

Фото: Из социальных сетей Алины Горбачёвой

Также Софья Важнова рассказала, что поступила в РУС ГЦОЛИФК на очную форму обучения по специальности «Режиссура спортивно-художественных анимационных мероприятий».

Ранее Горбачёва показала, как сделала первый прыжок с правой ноги. Алина получила травму колена во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы спортсменка не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, и последующих внутрироссийских стартах. Недавно стало известно, что Алина получила нейтральный статус ISU.