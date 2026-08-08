Фото: Диана Дэвис и Глеб Смолкин встретились с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским

Грузинский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис, опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию с российскими фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Фото: Соцсети Смолкина

Ранее стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поставили короткую программу на предстоящий сезон-2026/2027 в Монреале у Ромэна Агенауэра.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляли Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, Китай, а на Олимпиаде 2026 года в Милане, Италия, танцевальный дуэт выступал под грузинским флагом и занял 13-е место по итогам двух программ.