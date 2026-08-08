София Дзепка заменит Елену Костылеву на этапе юниорского Гран-при в Китае

Российская фигуристка София Дзепка заменит двукратную чемпионку России Елену Костылеву на этапе юниорского Гран-при ISU в Сиане, Китай. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России в телеграм-канале.

Отмечается, что Костылева не сможет принять участие в турнире по медицинским показаниям. Этап Гран-при в Сиане стартует 20 августа.

Напомним, 30 июня Международных союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до международных соревновний в нейтральном статусе.

На данный момент нейтральный статус получили 74 российских фигуриста, включая Петра Гуменника, Марка Кондратюка, Льва Лазарева, Арсения Федотова, Александру Игнатову (Трусову), Камилу Валиеву, Марию Захарову, Дину Хуснутдинову, Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, Екатерину Чикмарёву/Матвея Янченкова, Василису Кагановскую/Максима Некрасова, Елизавету Пасечник/Дарио Чиризано.