«Лена не хочет подводить Россию». Ирина Костылева — о снятии дочери с этапа Гран-при ISU

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, высказалась о травме дочери и снятии с этапа Гран-при в Китае.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках сообщила, что София Дзепка заменит Елену Костылеву на этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане по медицинским показаниям.

«Во избежание всяких домыслов, которые начала сегодня читать, хочу сообщить, не дожидаясь официальных сообщений от тренерского штаба. Лена последний месяц много падала и ударялась с четверных прыжков об лёд, восстанавливая их. Вы знаете, что падение с четверного приравнивается к падению с третьего этажа. Лена отбила правую ягодичную мышцу, которая воспалилась и не даёт возможность тренироваться. И рост здесь, как уже начали писать, совсем ни при чём.

Когда Лена прошла обследование в израильской клинике в Сколкове, выяснилось интересное и про её рост. Зоны роста у Лены практически закрылись. Это говорит о том, что рост Лены сейчас 1,53-1,54 м, таким и останется, может, 2-3 см прибавит. Лена лечится, снимает воспаление препаратами, уколами, физиопроцедурами. Лена не хочет подводить российскую сборную, кататься с травмой и на обезболах. Это не гарантирует прокатов и прыжков высокого класса. И поэтому, чтобы не подвести Россию, уступает своё место здоровой участнице. Эту информацию я дала вам во избежание надуманных версий снятия. А так, ждём официальную версию снятия Лены с этапа Гран-при в Китае от тренерского штаба», – написала Ирина Костылева на странице Елены в социальной сети.

Первый этап юниорской серии Гран-при ISU пройдёт с 20 по 22 августа.