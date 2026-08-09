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«Сейчас стараюсь быть хорошей женой». Сакамото — о жизни после завершения карьеры

«Сейчас стараюсь быть хорошей женой». Сакамото — о жизни после завершения карьеры
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2026 по фигурному катанию японка Каори Сакамото рассказала, как изменилась её жизнь после завершения спортивной карьеры.

«Я смогла показать всё, на что способна, в олимпийский сезон, который объявила последним в карьере, и я очень рада, что это было оценено.

Когда я соревновалась, я не относилась к типу фигуристок, которые могут быстро освоить новую хореографию. В это время [в августе] старты становились всё ближе, и я безумно гоняла программы снова и снова, выкладываясь на тренировках по максимуму, чтобы успеть подготовиться.

Ну а сейчас я стараюсь быть хорошей женой (улыбается)», – сказала Сакамото на церемонии Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

Каори Сакамото завершила профессиональную спортивную карьеру весной 2026 года и занялась тренерской деятельностью.

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