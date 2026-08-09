Анна Щербакова показала новые фотографии со своим будущим мужем

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в соцсети новые фотографии с будущим мужем Артёмом Шакировым.

Фото: Из личного архива Щербаковой

Фото: Из личного архива Щербаковой

Фото: Из личного архива Щербаковой

Напомним, ранее стало известно, что Анна приняла предложение руки и сердца. Её избранником стал хоккеист и бизнесмен Артём Шакиров. Ему 27 лет. Помолвка состоялась 19 июля.

Последним профессиональным турниром для Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).