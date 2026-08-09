«Узнали в субботу вечером». Тренер Дзепки рассказала о настрое фигуристки на этап Гран-при

Екатерина Моисеева, тренер российской фигуристки Софии Дзепки, рассказала о настрое спортсменки на этап юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай.

8 августа Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что Дзепка заменит Елену Костылеву, которая не сможет выступить по медицинским показаниям.

— Узнали в субботу вечером. У Софии настрой хороший, будем готовиться. С Софией мы ещё не виделись, только разговаривали с мамой по техническим моментам. Нормально, готовимся.

— Будете ли что‑то сейчас менять в подготовке?

— После прокатов мы начали накатывать больше мастерскую программу, сейчас будем обратно возвращать к юниорским вариантам, — приводит слова Моисеевой «Матч ТВ».

Первый этап юниорского Гран‑при пройдёт в китайском Сиане с 20 по 22 августа.