«Лена хотела максимально приблизиться к пику форму». Рудковская — о травме Костылевой

Продюсер ледовых шоу и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская поделилась подробностями о травме двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой.

Ранее стало известно, что фигуристка не выступит на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU по медицинским показаниям. Её заменит София Дзепка.

«Лена провела потрясающий кэмп в Баку. Потом неделю готовилась в Горках к прокатам. Она быстро начала набирать форму. Но так как Лена максимально хотела приблизиться к пику формы, то, конечно, она тренировала и накатывала очень много ультра-си для того, чтобы они были в программах, а не только сольно. К сожалению, Лена не прыгает в защитных шортах, ей неудобно. Это, безусловно, повышает травматичность после падения. Как только Лена почувствовала боль, мы сразу отправили её на обследование в две лучшие клиники и полностью финансируем всё обследования и лечение. У Лены есть воспаление ягодичной мышцы.

История знает случаи, когда спортсмены на обезболивающих могут кататься на стартах, но во избежание усугубления травмы и по рекомендации врачей мы коллегиально приняли решение с Леной и её родителями о снятии.

Решение это далось нелегко. Лена, чтобы не подводить команду, уступает место запасной девочке. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы как можно быстрее Лена вылечилась и восстановилась. Лена продолжает тренировки в зале с нашими тренерами без нагрузок на больную ногу и продолжает заниматься с хореографом в балетном зале. Более чем уверена, что, как только Лена полностью вылечится, она обязательно поедет с Евгением [Плющенко] на международные старты, где покажет свой уровень и контент, который они планируют продемонстрировать с Евгением в этом сезоне», – приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».