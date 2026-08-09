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«Мы не готовы рисковать её здоровьем». Рудковская — о снятии Костылевой с этапа Гран-при

«Мы не готовы рисковать её здоровьем». Рудковская — о снятии Костылевой с этапа Гран-при
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Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что тренерский штаб российской фигуристки Елены Костылевой во главе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко не готов рисковать здоровьем спортсменки ради участия в первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Китае.

Ранее стало известно, что Елена получила травму ягодичной мышцы и пропустит соревнования. Её заменит София Дзепка.

«Когда спортсмен прыгает в двух программах шесть ультра-си — это бриллиант, который должен увидеть весь мир. Но накатать такой контент архисложно. И, конечно, есть падения на тренировках. Лена два сезона на двух первенствах России это показывала. Её ждут на международной арене, и она хочет побить мировой рекорд по двум программам у юниоров. Ставки очень высоки. Лена в этом плане очень сильная, очень заряженная именно на такой результат девочка. Я с ней и родителями в пятницу долго говорила, и мы пришли к выводу, что бороться на стартах с соперниками и с болью слишком рискованно. Мы не готовы рисковать её здоровьем. Тем более впереди долгий интересный соревновательный сезон, в котором есть свои цели и поставленные задачи», – приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».

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