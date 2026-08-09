«Верю, что дальше будет только лучше». Сёма Уно — о переходе в танцы на льду

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию японец Сёма Уно рассказал, с какими сложностями он столкнулся в процессе перехода из одиночного катания в танцы на льду.

«Более опытные фигуристы говорили мне, что в танцах на льду каток кажется намного меньше, чем в одиночном катании, но я не думал, что разница будет настолько велика.В одиночном катании ты можешь думать во время скольжения: «Борт близко, я развернусь здесь». Но в танцах на льду это не работает, если вы двое заранее не предугадываете действия друг друга.

В танцах нет очевидных успехов и неудач, как в прыжках в одиночном катании, но если хотя бы одно движение не синхронизировано, это может привести к ошибкам. Я на собственном опыте чувствую, как трудно перейти от того, чтобы быть одним человеком на льду, к тому, что вас там теперь двое. В одиночном катании твои прыжки и стиль катания становятся частью твоей индивидуальности. Но в танцах на льду вы двое должны синхронизировать все свои действия. В этом и заключается сложность. Однако даже на тренировках мы понимаем, как прекрасно выглядит танец, когда мы синхронны. Так что я верю, что дальше будет только лучше», – приводит слова Уно Web Sporttiva.

Напомним, в мае 2026 года Сёма Уно объявил о создании танцевального дуэта с японкой Марин Хондой.