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Александра Трусова сделала четверной лутц после шоу Magic On Ice в Китае

Александра Трусова сделала четверной лутц после шоу Magic On Ice в Китае
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) чисто исполнила четверной лутц после шоу Magic On Ice в Пекине, Китай.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео успешной попытки Трусовой.

Шоу с участием Александры прошли в столице Китая с 7 по 9 августа.

22-летняя Трусова возвращается в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. В грядущем сезоне Александра планирует принять участие в международных турнирах. Недавно стало известно, что фигуристка получила нейтральный статус ISU. Она будет выступать под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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