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Загитова недовольна оформлением здания центра фигурного катания в Казани — источник

Загитова недовольна оформлением здания центра фигурного катания в Казани — источник
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова считает, что её образ недостаточно представлен в оформлении центра фигурного катания в Казани. Об этом сообщает БИЗНЕС Online.

«Вопрос [о названии объекта именем фигуристки] до сих пор стоит на повестке дня и очень серьёзно волнует команду Загитовой. Также фигуристка высказывает недовольство, что её образ недостаточно представлен в оформлении здания: нет именной вывески, фотографий.

Возможно, эти жалобы имеют под собой более серьёзную основу. Точно известно, что фигуристка не получит сам объект в управление – его возглавит человек не из её команды. То есть не Загитова станет определять, кому и в какие часы будет доставаться лёд и так далее.

Пока в Казани, несмотря на все вопросы, сохраняется позиция, что школа Загитовой должна получить эксклюзивный статус на катке. Подселять к ней другие школы, хоккеистов или кёрлингистов никто не будет.

Решение объясняется просто: управление ледовым дворцом — это очень сложный процесс, требующий особого опыта. Нужно уметь заливать лёд, знать технические нюансы, держать команду инженеров, закупать технику. У Загитовой просто нет компетенций для этого», – говорится в статье издания.

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