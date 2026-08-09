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«Теперь нужно хет-трик делать». Евгений Плющенко — об участии в хоккейном матче

«Теперь нужно хет-трик делать». Евгений Плющенко — об участии в хоккейном матче
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился своими впечатлениями от участия в хоккейном матче.

«Тут всё непривычно: форма тяжёлая, визор, через который плохо видно, с клюшкой нужно работать, ещё и партнёры есть, с которыми нужно взаимодействовать. В фигурном катании ты сам за себя, а здесь команда. Дубль всё равно оформил, теперь нужно хет-трик делать», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

Вчера, 8 августа, Плющенко принял участие в гала-матче Кубка Овечкина по хоккею между командами Александра Овечкина и Ильи Ковальчука. Матч завершился ничьей: основное время закончилось со счётом 8:8, а серия буллитов завершилась при счёте 2:2.

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