Бойкова раскрыла их с Козловским первый международный старт в сезоне-2026/2027

Чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, в социальных сетях подтвердила участие её пары в «челленджере» в Японии.
«Сашенька, когда ваш первый старт?» — задал вопрос подписчик Бойковой.
«Япония, 4-6 сентября», — ответила фигуристка.
Турнир пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября и станет первым соревнованием для взрослых российских фигуристов под эгидой Международной союза конькобежцев (ISU) за четыре года.
Ранее стало известно, что Бойкова и Козловский поставили короткую программу в Монреале у Ромэна Агенауэра.
Напомним, ISU разрешил российским фигуристам участвовать в отдельных международных стартах без национальной символики при соблюдении установленных критериев.