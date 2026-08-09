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Бойкова раскрыла их с Козловским первый международный старт в сезоне-2026/2027

Бойкова раскрыла их с Козловским первый международный старт в сезоне-2026/2027
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Чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, в социальных сетях подтвердила участие её пары в «челленджере» в Японии.

«Сашенька, когда ваш первый старт?» — задал вопрос подписчик Бойковой.

«Япония, 4-6 сентября», — ответила фигуристка.

Турнир пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября и станет первым соревнованием для взрослых российских фигуристов под эгидой Международной союза конькобежцев (ISU) за четыре года.

Ранее стало известно, что Бойкова и Козловский поставили короткую программу в Монреале у Ромэна Агенауэра.

Напомним, ISU разрешил российским фигуристам участвовать в отдельных международных стартах без национальной символики при соблюдении установленных критериев.

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