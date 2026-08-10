Евгений Семененко анонсировал произвольную программу «Граф Монте-Кристо»

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в социальных сетях анонсировал произвольную программу «Граф Монте-Кристо». Постановщиком стал известный французский хореограф Бенуа Ришо.

В июне Семененко провёл сборы в Италии у Бенуа Ришо. Вместе с Евгением на сборах в качестве консультанта присутствует его тренер Алексей Мишин. Среди известных спортсменов там находились Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа, Стивен Гоголев, Изабо Левито, Эмилия Зингас и Вадим Колесник.

Евгений Семененко также является двукратным призёром финалов Гран-при России. На Олимпийских играх — 2022 фигурист занял итоговое восьмое место в личном турнире среди мужчин.