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Евгений Семененко анонсировал произвольную программу «Граф Монте-Кристо»

Евгений Семененко анонсировал произвольную программу «Граф Монте-Кристо»
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Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в социальных сетях анонсировал произвольную программу «Граф Монте-Кристо». Постановщиком стал известный французский хореограф Бенуа Ришо.

В июне Семененко провёл сборы в Италии у Бенуа Ришо. Вместе с Евгением на сборах в качестве консультанта присутствует его тренер Алексей Мишин. Среди известных спортсменов там находились Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа, Стивен Гоголев, Изабо Левито, Эмилия Зингас и Вадим Колесник.

Евгений Семененко также является двукратным призёром финалов Гран-при России. На Олимпийских играх — 2022 фигурист занял итоговое восьмое место в личном турнире среди мужчин.

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