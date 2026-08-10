«Символично поставить её у Ришо». Семененко рассказал о новой ПП «Граф Монте-Кристо»

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал о своей новой произвольной программе «Граф Монте-Кристо».

«Фильм смотрится на одном дыхании. Я уже несколько раз его пересматривал — всегда интересно подмечать детали, которые не замечаешь при первом просмотре. Также зацепила тема правосудия и справедливости.

Мне нравится катать программы, в которых есть история и образ. Интересно разбираться в эмоциях, поведении героя, попытаться понять, что им движет. Хочется катать постановку, которая понятна не только мне, но и зрителям. В программе можно увидеть сюжетные отсылки к фильму, также программа поделена на несколько частей — разных по настроению и характеру музыки.

Мы подумали, что будет символично поставить эту программу у Бенуа Ришо, французского хореографа. Идея Бенуа понравилась, и мы здорово поработали над постановкой весной в Новогорске. Сейчас на сборах в Анже также работаем и отшлифовываем детали. С Бенуа очень интересно работать на льду», — приводит слова Семененко телеграм-канал «Всем лутц!».