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У Алины Загитовой долг в размере 89 тыс. рублей перед налоговой — источник

У Алины Загитовой долг в размере 89 тыс. рублей перед налоговой — источник
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Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова имеет долг в размере 89 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, все деньги Загитовой нужно было отчислить за патентные выплаты. Якобы всего у Алины шесть долгов — три по 3 тыс. рублей, два по 26 тыс. рублей и один 28 тыс. рублей (последний висит на ИП, которым управляет её мама Лейсан).

Из-за накопившегося долга Загитовой якобы могут заблокировать банковские счета. Официальных подтверждений этому нет.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, выигравшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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