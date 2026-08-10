«Давайте дождёмся начала её работы». Татьяна Тарасова — о критике Алины Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о критике олимпийской чемпионки Алины Загитовой в преддверии открытия школы фигурного катания её имени.

«Не очень понимаю, почему все заранее критикуют Алину. Давайте дождёмся начала её работы во главе школы. Сначала человек должен набраться опыта. Понятно, что в 24 года у неё в активе не так много знаний. Но все мы начинали с нуля. Меня в достаточно молодом возрасте назначили главным тренером сборной СССР. Сначала тоже пришлось непросто. Но ничего, как-то справилась. Вот и у Загитовой всё получится. А в работе тренера самое главное — это, безусловно, терпение и умение слушать», — приводит слова Тарасовой RT.