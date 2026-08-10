15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Давайте дождёмся начала её работы». Татьяна Тарасова — о критике Алины Загитовой

«Давайте дождёмся начала её работы». Татьяна Тарасова — о критике Алины Загитовой
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о критике олимпийской чемпионки Алины Загитовой в преддверии открытия школы фигурного катания её имени.

«Не очень понимаю, почему все заранее критикуют Алину. Давайте дождёмся начала её работы во главе школы. Сначала человек должен набраться опыта. Понятно, что в 24 года у неё в активе не так много знаний. Но все мы начинали с нуля. Меня в достаточно молодом возрасте назначили главным тренером сборной СССР. Сначала тоже пришлось непросто. Но ничего, как-то справилась. Вот и у Загитовой всё получится. А в работе тренера самое главное — это, безусловно, терпение и умение слушать», — приводит слова Тарасовой RT.

Материалы по теме
Видео
Евгений Семененко анонсировал произвольную программу «Граф Монте-Кристо»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android