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Российские фигуристы официально заявлены на «челленджер» в Японии

Российские фигуристы официально заявлены на «челленджер» в Японии
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На сайте ISU появились официальные заявки российских фигуристов на «челленджер» в Токио, Япония.

Женщины: Анна Фролова, Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова, Дина Хуснутдинова (запасная), Мария Захарова (запасная).

Фото: Официальный сайт ISU

Мужчины: Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи (запасной), Николай Угожаев (запасной).

Фото: Официальный сайт ISU

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловской, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Фото: Официальный сайт ISU

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анна Щербакова/Егор Гончаров (запасные).

Фото: Официальный сайт ISU

Турнир пройдёт с 4 по 6 сентября.

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