Российские фигуристы официально заявлены на «челленджер» в Японии

На сайте ISU появились официальные заявки российских фигуристов на «челленджер» в Токио, Япония.
Женщины: Анна Фролова, Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова, Дина Хуснутдинова (запасная), Мария Захарова (запасная).
Фото: Официальный сайт ISU
Мужчины: Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи (запасной), Николай Угожаев (запасной).
Фото: Официальный сайт ISU
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловской, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Фото: Официальный сайт ISU
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анна Щербакова/Егор Гончаров (запасные).
Фото: Официальный сайт ISU
Турнир пройдёт с 4 по 6 сентября.