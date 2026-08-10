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«Дайте ей спокойно поработать». Ирина Роднина — об Алине Загитовой

«Дайте ей спокойно поработать». Ирина Роднина — об Алине Загитовой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала не делать поспешных выводов о тренерской карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Пока очень сложно оценивать тренерские задатки Загитовой. Но почему обязательно нужно с кем-то её сравнивать? И потом мы знаем достаточно ведущих специалистов, которые сами ничего не добились в спорте. Есть и обратные примеры. Никакой формулы успеха здесь нет. Дайте ей спокойно поработать. Каких тренеров можно назвать хорошими? У которых есть регалии и медали? Нельзя делать упор только на это.

Проблема в том, что у Алины не так много опыта даже с точки зрения фигурного катания. Ведь Алина достаточно быстро завершила карьеру. Вместе с тем была очень послушной и способной. И говорить о её сверхсамостоятельности в спорте достаточно сложно. Она добивалась результата благодаря таланту и работоспособности. Сейчас мы узнаем, что она за личность», — заявила Роднина RT.

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