«Настроение боевое». Слюсаренко — о подготовке Чикмарёвой и Янченкова к «челленджеру»

Российский тренер Павел Слюсаренко рассказал, как проходит подготовка его подопечных Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова к «челленджеру» в Токио, Япония.

«Да, мы заявку подали, федерация подтвердила. Готовимся в стандартном режиме. Единственное – по времени поджимает, немного сжимаем сроки подготовки. Ребята съездили на шоу в Китае, неплохо себя там показали. Готовимся, ещё время есть. Надеемся, что подойдём в оптимальной форме.

Мы были в Новогорске, когда появилась новость о допуске. Наверное, наша тренерская радость была больше, чем у ребят [спортсменов]. Они поначалу не поняли, что происходит. Конечно, когда начали подавать заявки на международные соревнования, стали понимать, что всё-таки произошло. Наконец-то состоится выход на международную арену, ребята понимают, что это произойдёт очень скоро. Настроение очень хорошее, боевое», – приводит слова Слюсаренко ТАСС.

«Челленджер» в Токио пройдёт с 4 по 6 сентября. Российские и белорусские фигуристы будут выступать в нейтральном статусе.