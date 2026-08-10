15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Немного форсировали». Соколова — о подготовке Мироновой и Устенко к международному старту

«Немного форсировали». Соколова — о подготовке Мироновой и Устенко к международному старту
Комментарии

Российский тренер Елена Соколова рассказала, как проходит подготовка танцевального дуэта Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к предстоящему турниру в Японии.

«Подготовка идёт по плану, мы знали, что стоим на турнир в Японии. Не хотели никакой лишней информации давать. Официальную информацию даёт федерация [ФФККР] и Международный союз конькобежцев (ISU). Маленькие радости хотели оставить при себе. У нас пошла более активная и динамичная подготовка, потому что соревнования будут раньше, чем прокаты [контрольные]. Немного форсировали по сравнению с предыдущими четырьмя годами, когда мы готовились к концу сентября», – приводит слова Соколовой ТАСС.

«Челленджер» в Токио, Япония, пройдёт с 4 по 6 сентября.

Материалы по теме
София Дзепка заменит Елену Костылеву на этапе юниорского Гран-при в Китае
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android