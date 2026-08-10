«Немного форсировали». Соколова — о подготовке Мироновой и Устенко к международному старту

Российский тренер Елена Соколова рассказала, как проходит подготовка танцевального дуэта Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к предстоящему турниру в Японии.

«Подготовка идёт по плану, мы знали, что стоим на турнир в Японии. Не хотели никакой лишней информации давать. Официальную информацию даёт федерация [ФФККР] и Международный союз конькобежцев (ISU). Маленькие радости хотели оставить при себе. У нас пошла более активная и динамичная подготовка, потому что соревнования будут раньше, чем прокаты [контрольные]. Немного форсировали по сравнению с предыдущими четырьмя годами, когда мы готовились к концу сентября», – приводит слова Соколовой ТАСС.

«Челленджер» в Токио, Япония, пройдёт с 4 по 6 сентября.