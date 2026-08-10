Трусова: мысли, что однажды Миша перерастёт нас с Макаром, вызывают легкую панику

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что начинает паниковать при мысли, что их сын с Макаром Игнатовым Михаил перерастёт родителей.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Мысли, что однажды Миша перерастёт нас с Макаром, вызывают легкую панику. К счастью, пока что он перерос только всех наших собак и игрушечного зайку», — написала Трусова в телеграм-канале.

22-летняя Трусова возвращается в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. В грядущем сезоне Александра планирует принять участие в международных турнирах. Недавно стало известно, что фигуристка получила нейтральный статус ISU. Она будет выступать под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.