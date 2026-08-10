Кондратюк — о своих программах: есть уровень качества, ниже которого мы не можем упасть

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о процессе постановки своих номеров.

— За последнее время ты попробовал себя в разных стилях и жанрах. Насколько тяжёлым был твой творческий поиск в этом году?

— Был достаточно тяжёлым, потому что у меня, как и у моих тренеров, есть определённая планка-минимум. То есть какой-то уровень качества программ, ниже которого мы не можем упасть. Подавляющее число постановок, которые у меня были, контрастирует с общей массой. Они могут нравиться, могут не нравиться. Но они выделяются. Это их сильная черта. Конечно, каждый год находить две такие идеи бывает непросто. В этом году мне кажется, что мы нашли что-то новое, по крайней мере для меня самого. Сейчас занимаемся отработкой деталей, чтобы связать это в цельную картину.

— Как находишь исходный материал для работы?

— Обычно такой треугольник: Светлана Владимировна Соколовская, я и постановщик. Иногда идеи исходят от постановщика, иногда от Светланы Владимировны, или я приношу какую-то музыку. Вдохновение приходит спонтанно. Это может быть что угодно: фильм, постановка в театре, музыкальная композиция или мем. Ты просто должен взять, додумать, переосмыслить и выдать что-то новое.

Как создавалась будущая произвольная программа. Я услышал музыку, которую можно назвать мэшапом двух композиций. Это меня так поразило и вдохновило, что я предложил поискать что-то похожее и сделать некий симбиоз из непохожих музыкальных композиций на основе случайно найденной в плейлисте музыки.

— Часто приходится отказываться от каких-то своих идей, переступать через себя, чтобы в финале получилось лучше?

— Периодически приходится, но я отношусь к этому спокойно, потому что не всегда человек может трезво всё оценить, когда он это сам делает. Может быть, тебя прет от каких-то движений, но визуально это не смотрится, — сказал Кондратюк в интервью Первому каналу.