«Всегда первые несколько дней тяжеловато». Кондратюк — о сборах в Кисловодске

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, какие изменения замечает в своей подготовке к сезону.

— Ты ворвался на сборы буквально из отпуска?

— Да, это было действительно так. Я прилетел вечером из Таиланда в Москву, буквально вытащил одни вещи, пересобрал чемоданы. И на следующее утро прилетел в Кисловодск. Первые пару дней было немножко тяжеловато, просто как будто меня вырвали из вот этого райского места, из этих вкуснейших, не знаю, морепродуктов, тёплого моря, вкусных фруктов. И вот так резко в работу… Ну, всегда первые несколько дней тяжеловато. Думаю, что это у всех людей, кто возвращается из отпуска к привычной рутине.

— Ты здесь на сборах не первый раз, мягко говоря. Какие изменения своей подготовке ты замечаешь вот на этой дистанции?

— Посчитал, что это мой восьмой раз в Кисловодске. Итого примерно, полагаю, месяцев семь я провёл в Кисловодске. По моим подсчётам, где-то к окончанию моей карьеры, в сумме год своей жизни проживу в Кисловодске. Думаю, можно разделить, наверное, на два этапа, один из которых — сезон-2020/2021. Всё-таки тогда я был совсем юниором, только изучал прыжки, у меня очень много всего не получалось. И, наверное, уже после 2021-го совершенно другая работа, более осмысленная. Я становлюсь взрослее.

— А осмысленность в чём проявляется?

— Полагаю, чем дальше, тем лучше я стараюсь тренироваться и делать меньше, да лучше. Не всегда это, конечно, получается, но в среднем уже не стоит брать количеством, уже нужно брать качество. И я считаю, что это место идеально, и мне кажется, тот факт, что мы восемь лет подряд ездим сюда, точно подтверждает мои слова. Хорошая база. Прекрасный лёд, высокогорье, что для нас, для спортсменов в момент сборов, подготовки к сезону, очень важно и нужно для того, чтобы выдержать всю эту соревновательную гонку.

И, ну, хотелось бы отдельно сказать слова благодарности директору Азамату Юшаеву, потому что, мне кажется, любые вопросы, которые у нас появляются, они решаются, и спасибо вам большое, это очень приятно, — сказал Кондратюк в интервью Первому каналу.