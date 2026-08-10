Марк Кондратюк рассказал, что он больше всего ждёт в новом сезоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях российский фигурист Марк Кондратюк во время сборов в Кисловодске в июле рассказал, чего больше всего ожидает от нового сезона. В начале августа стало известно, что Кондратюк и ещё несколько российских фигуристов получили нейтральный статус.

— От нового сезона, чего хотелось бы больше всего?

— Если общими словами, продолжать заниматься любимым делом. Но понимаю, к чему клонит твой вопрос. Мы находимся в ожидании. Конечно, если получу нейтральный статус, был бы счастлив вновь покататься на международных аренах перед зрителями из совершенно разных стран, — сказал Кондратюк в интервью Первому каналу.

Марку Кондратюку 22 года. Он является чемпионом России и Европы 2022 года. В минувшем сезоне фигурист стал бронзовым призёром чемпионата страны, а также выиграл два этапа Гран-при.