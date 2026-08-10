Стало известно расписание «челленджера» в Японии, где выступят российские фигуристы

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. Соревнования пройдут в Токио с 4 по 6 сентября.
Фигурное катание. «Челленджер» в Японии. Расписание соревнований (время московское):
Пятница, 4 сентября
9:00 – мужчины, короткая программа;
11:55 – женщины, короткая программа.
Суббота, 5 сентября
8:00 – пары, короткая программа;
9:30 – танцы, ритм-танец;
11:50 – мужчины, произвольная программа.
Воскресенье, 6 сентября
6:30 – пары, произвольная программа;
8:15 – танцы, произвольная программа;
11:30 – женщины, произвольная программа.
Ранее появились официальные заявки российских фигуристов на «челленджер» в Токио.