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Камила Валиева поставит ещё одну программу у Бенуа Ришо — источник

Камила Валиева поставит ещё одну программу у Бенуа Ришо — источник
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Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева планирует поставить ещё одну программу у известного французского хореографа Бенуа Ришо. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас Валиева находится на тренировочном сборе Ришо во Франции. В мае Бенуа посещал Россию: во время визита он поставил программы нескольким фигуристам, включая Валиеву.

Напомним, Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации.

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