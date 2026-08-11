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Дочь Бережной будет выступать по мастерам в сезоне-2026/2027

Дочь Бережной будет выступать по мастерам в сезоне-2026/2027
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Хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин рассказал, что София Диана Касинс в паре с Александром Брегеем будет выступать на взрослых соревнованиях.

– По возвращении в Санкт-Петербург сразу включился в работу с группами парного катания, потому что давно их не видел. Сейчас мы начали накатывать программы к прокатам. У Софии Дианы Касинс и Александра Брегея и у Альбины Камалдиновой со Степаном Маришиным они пройдут в Новогорске с 10 августа. Постепенно вливаемся в начальную, но уже стремительную часть сезона.

— София и Александр в этом сезоне будут ещё кататься по юниорам или переходить во взрослые?
— Они приняли такое решение о переходе во взрослые вместе с их тренером, Александром Смирновым. Так как они представляют юниорскую сборную, они обязаны быть на прокатах юниорской сборной, – сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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