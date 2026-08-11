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Морошкин — о Кацалапове: Никита — эталонный фигурист

Морошкин — о Кацалапове: Никита — эталонный фигурист
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Хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин высоко оценил танцевальный талант Никиты Кацалапова (двукратный призёр Олимпиад в танцах на льду, чемпион мира 2021 года).

«В один из дней мне удалось организовать урок для Николая Угожаева от Никиты Кацалапова. Я считаю, что это было удачное решение, потому что Никита — один из лучших танцоров современности, в принципе эталонный фигурист. Поработать с мастером конька, послушать его мысли, постараться перенять его подачу — очень полезная возможность», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Полное интервью с Николаем Морошкиным выйдет на «Чемпионате» в 13:00 мск.

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