Николай Морошкин рассказал, как в группе Москвиной изменилась работа после допуска

Хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин рассказал, изменилась ли подготовка учеников Москвиной после новости о допуске россиян к международным соревнованиям.

— Как отреагировали на новость о допуске наших фигуристов на международную арену?

— Радостно и сдержанно. Я сам по себе позитивный человек, стараюсь мыслить максимально позитивно и верить в лучшее.

— Изменилась ли из-за допуска подготовка спортсменов к сезону?

— Уверен, что все хотят показать себя в своей лучшей форме. Это тот эмоциональный положительный импульс, которого многие ждали, хотели вновь почувствовать, а некоторые вообще впервые.

— Есть ли уже понимание, на какие «челленджеры» или «бэшки» поедут ваши спортсмены?

— Очень много переменных, я стараюсь не думать об этом, ведь от меня мало что зависит. Есть только приблизительное понимание, слишком много «но». Как быстро получат нейтральные статусы, насколько легко будет получить визу, количество квот и рейтинг внутри сборной, – сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.