«Вообще неинтересно было жить». Камила Валиева — о времени без спорта

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие чувства испытывала во время дисквалификации.

– По чему больше всего скучаешь из той жизни, когда сборов не было?

– Честно? Вообще ни по чему не скучаю. Вообще неинтересно было, если честно, жить (смеётся). Ну, не знаю, как-то грустно, потому что привыкаешь к одному графику: спорт-спорт-спорт-спорт, тут его нет, и ты просто не знаешь, куда себя деть. И, соответственно, когда ты не принял решение об окончании, о завершении спорта, ты не можешь просто типа выдохнуть и сидеть на диване ровно. Нет. Ни по чему не скучаю. Я прихожу домой, также могу сериальчик посмотреть, условно, — сказала Валиева в видео Первого канала.