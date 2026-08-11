«Человек с лучшими вращениями». Морошкин оценил работу с новым фигуристом группы Москвиной

Хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин высказался о работе с российским фигуристом Фёдором Зоновым.

— В ваш штаб в это межсезонье перешёл Фёдор Зонов, как вам работать с ним?

— Очень приятный парень, воспитанный, добрый и трудолюбивый. Считаю, что это человек с лучшими вращениями. Как он у нас оказался я, честно говоря, не помню. Как-то он появился в один момент, и я понял, что нам придётся вместе что-то делать (смеётся). Сейчас потихоньку знакомимся, пробуем, ищем разные подходы друг к другу, пока могу оценить наше начало совместной деятельности только положительно.

— Я уже видела намётки его короткой программы, мне понравилось, очень интересная задумка.

— Да, мне очень спонтанно пришла идея по поводу его короткой программы. Пока что, понятное дело, стилистика для него совершенно новая и незнакомая, но я думаю, что мы быстро как-то посадим это на него.

Ему очень нужно будет о себе заявить, подойти к своим программам немного нестандартно, чтобы выделяться на фоне тех ребят, с которыми он будет соревноваться. И его короткая программа поможет ему немного выделиться на фоне всего остального.

— И ему в плюс пойдёт повышенная значимость вращений…

— Да, и появление хореовращения тоже. Сложность вращений должна быть хорошим приростом к его оценке, как за хореографическую составляющую, так и за техническую, – сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.