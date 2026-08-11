Камила Валиева ответила, с каким чувством идёт в новый сезон

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, с каким настроем подходит к соревновательному сезону-2026/2027.

– Главное чувство или ощущение, с которым идёшь к новому сезону?

– Чувство уверенности в своих силах.

– Откуда оно берётся?

– Должно идти из меня самой. Ну и плюс моя работа должна придавать мне уверенности. Я хочу это просто продлить на весь сезон.

– А страх и сомнения?

– Это нормальная часть жизни. Они всегда будут, есть. Есть какие-то моменты, где ты можешь подавить страх. Страх подавливается уверенностью, сомнения — действием, поэтому вперёд и с песней (смеётся), — сказала Валиева в видео Первого канала.