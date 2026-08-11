Морошкин: программы Гуменника будут, как всегда, прекрасны

Хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин высказался о подготовке чемпиона России Петра Гуменника к сезону-2026/2027.

— Получилось ли в межсезонье поработать с Петром Гуменником или он всё время был в Америке?

— Про Петра всё всем известно, где он и что делает. Этим летом он достаточно активен в социальных сетях. Очень ждали его возвращения, очень соскучились. Не терпится уже посмотреть на него.

— Как вам произвольная программа?

— У Петра есть уникальная особенность в дополнении и усилении любых постановок своей харизмой и интеллектом. Думается мне, что программы Петра будут, как всегда, прекрасны, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.