Морошкин: Николай Угожаев хочет показать себя с заявкой на самые высокие места

Хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин рассказал о настрое Николая Угожаева на сезон-2026/2027.

— Как проходит подготовка Николая Угожаева к сезону?

— Настрой в этом году у Николая серьёзный, настроение хорошее. Он очень хочет показать себя в этом году с заявкой на самые высокие места, а мы хотим помочь в реализации его планов. С Дмитрием Хроминым они определили план по соревнованиям. Но запасной план тоже имеется, всё зависит от возможности выступлений на международных соревнованиях, а дальше — только подстраиваться. Программы в этом году нам кажутся более удачными, экспериментов не будет.

Над короткой программой Николай поработал с Флораном Амодио, мы этому очень рады, это было наше коллективное, совместное с Дмитрием Хроминым, Валерией Чистяковой решение. Я вообще являюсь его фанатом, он для меня кумир ещё с тех времён, когда он выиграл чемпионат Европы и катался у Николая Морозова. Я очень рад, что у Угожаева получилось поработать с таким профессионалом, художником на льду, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.