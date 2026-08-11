«Работаю сама с собой, лежу, рефлексирую». Камила Валиева — о ментальном взрослении

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какую ментальную работу проводит над собой, дабы совершенствоваться в тренировочном процессе.

– А ты сама для себя заметно изменилась? Может быть, ты сейчас стала более рефлексирующей, более думающей, размышляющей?

– Ну, это как будто бы хороший знак, если я буду человеком более думающим (смеётся), чем в 13-15 лет, это как будто шаг вперёд в развитии (смеётся). По мере взросления, конечно, есть какие-то собственные мысли, собственные границы, собственное какое-то видение, но тренер сказал, надо сделать, спрашивает, могу или не могу [что-то сделать]. Я могу сказать, что вот сейчас прямо вообще, ну не надо сейчас меня трогать. Но это, конечно же, не переходит в жалость к себе. Просто есть тренировочный момент.

– А если, допустим, что-то не получается, ты много переживаешь из-за этого, много думаешь, почему не получилось?

– Да, но это старая привычка. Это старая привычка, которую нужно проработать прежде всего в своей голове. Не бывает такого, что пропустил два года, переоформился и пришёл, сделал, всё получилось с первого раза, все счастливы, нет. Это больше какая-то сказка. Хотелось бы себе пожелать более спокойного равномерного тренировочного процесса, чтобы это не сильно выбивало из колеи. Поэтому работаю тоже сама с собой где-то там у бортика, лежу, рефлексирую (смеётся), — сказала Валиева в видео Первого канала.