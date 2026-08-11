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«Скучала очень». Камила Валиева — о первом сборе за долгое время

«Скучала очень». Камила Валиева — о первом сборе за долгое время
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Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от возвращения в режим тренировочных сборов.

– Камила, первый для тебя сбор за долгое время. Расскажи, как это?
– Как обычно, тяжело, интересно. Ну, обычный тренировочный процесс, в который нужно входить с головой и с пониманием, что делать.

– Есть ли такое понимание?
– Да, есть, конечно же. Ну, я скучала очень. Я посчитала, прямо такие выездные сборы, чтобы уехать в другой город, у меня были около семи лет либо восьми лет назад. Поэтому сбор чемоданов — это уже было интересно, интересная вещь. Ну и понимание, конечно, ради чего, зачем, почему есть. Чтобы под дождём бегать, конечно (смеётся), — сказала Валиева в видео Первого канала.

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