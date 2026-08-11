Валиева — о работе над программами: умираешь, не умираешь, главное — доехать

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как проходит её подготовка к сезону.

– Твоя работа над программами, как она складывалась и как складывается сейчас?

– Сейчас, конечно, самое главное — вкатать все связки, вкатать все заходы. Ну и, как обычно, катаем целиком. Умираешь, не умираешь, главное — доехать до конца, – сказала Валиева в видео Первого канала.

Камила вошла в список российских фигуристов, получивших нейтральный статус, однако её первый международный старт пока не определён.

Валиева вернулась в профессиональный спорт спустя четыре года дисквалификации.