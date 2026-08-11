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Камила Валиева ответила, что изменилось в её отношении к работе после возвращения

Камила Валиева ответила, что изменилось в её отношении к работе после возвращения
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Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какой стороне своей спортивной карьеры она стала уделять больше внимания.

– Главное, что изменилось в твоём отношении к делу, которым ты занимаешься?
– Я думаю, это по большей части забота о здоровье, скорее, так. Потому что всё остальное, направленность, зацикленность на каких-то вещах у меня осталась с того детско-юношеского возраста. Поэтому это мне не надо нарабатывать. Это наработано (смеётся).

– Зацикленность на каких вещах?
– Я думаю, что здорово, когда у спортсмена есть зацикленность в плане прыжков или заходов, чтобы вот отточить это до какого-то идеала. Конечно, с этим перебарщивать нельзя, но пока что нет, — сказала Валиева в видео Первого канала.

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