Камила Валиева — о давлении: здорово, когда что-то ожидают

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как относится к давлению со стороны болельщиков.

– Как ты сейчас относишься к давлению, которое в любом случае есть? Как ты это воспринимаешь?

– Давление чего?

– Ожиданий.

– Это нормально. Давление — это нормально. Мы спортсмены, мы выступаем на международной арене, на российской арене. Всегда есть давление, потому что ты хочешь показать максимум. То, что от тебя ожидают, это хорошо. Здорово, когда что-то ожидают, чем ничего совсем (смеётся). Поэтому к этому надо просто спокойно относиться. Главное — работать, — сказала Валиева в видео Первого канала.