Камила Валиева рассказала, чем отличаются индивидуальные тренировки от занятий в группе

Участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как сейчас проходят её тренировки.

– Раньше ты тренировалась в группе с большой конкуренцией, сейчас ты одна. Насколько непривычно или, наоборот, сплошные плюсы?

– Ни плюсов, ни минусов. Работа остаётся всё та же. Говорят задание – нужно его выполнять. Да, нет столько девочек, которые вот так носятся, но зато у меня есть зацикленность на себе. И, конечно, иногда, наверное, есть плюс в том, что ты смотришь на мальчиков, они порой сильнее, выносливее и так далее, и ты стремишься к ним, потому что надо тоже не отставать в спорте. У них какой-то свой вайб. Они менее зациклены, более такие смешные. Где-то могут подъехать, рассмешить, что-то сказать, убежать, уехать. Это разряжает обстановку в некоторых случаях.

– А к чему сложнее всего было привыкнуть?

– Ни к чему. Нужно было просто вспомнить. Я думаю так: привыкать ни к чему не нужно было, нужно было вспомнить свои старые какие-то спортивные штучки, — сказала Валиева в видео Первого канала.