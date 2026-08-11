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Камила Валиева высказалась о поддержке, которую чувствует в связи со своим возвращением

Камила Валиева высказалась о поддержке, которую чувствует в связи со своим возвращением
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Участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева ответила, чувствует ли она поддержку от болельщиков после своего возвращения в спорт.

– А ты чувствуешь поддержку?
– Конечно, от тренеров внутри группы, от болельщиков. Ну и самое главное, наверное, чувствовать от себя тоже поддержку. Потому что, если ты сам не уверен, зачем ты всем этим занимаешься? — сказала Валиева в видео Первого канала.

Камила Валиева возобновила профессиональную спортивную карьеру после четырёхгодичной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. Летом этого года Валиевой был выдан нейтральный статус.

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