Камила Валиева рассказала, каково было работать с Бенуа Ришо

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от опыта работы с известным хореографом из Франции Бенуа Ришо.

«Короткую программу мы вообще никак не трогаем, потому что ставил Бенуа, и, соответственно, я очень надеюсь приехать к нему на сборы и уже с ним поработать. С Бенуа было интересно. Это было необычно для меня, потому что какую-то часть времени я ставилась только у одного постановщика и, в принципе, пойти к другому человеку, который по-другому ставит программы, по-другому вообще видит, это уже новый опыт. И, конечно, мне очень нравится просто развивать себя как спортсмена и развивать себя в работе с другими людьми», — сказала Валиева в видео Первого канала.