«Я не шла на золото, это было само собой разумеющееся». Медведева — о своём лучшем старте

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какой старт был для неё самым запоминающимся.

— Какой момент из спортивной карьеры тебе запомнился больше всего?

— Назову второй чемпионат мира [2017 года]. Неожиданный ответ, да? Когда я выиграла второй чемпионат мира — это было круто, поскольку это был один из самых уверенных моих стартов в карьере. Если мне нужно почувствовать себя уверенной, я вспоминаю тот ЧМ, когда я выходила, и у меня даже не было сомнений, выиграю я или нет. Я не то чтобы шла на золото, это было само собой разумеющееся. Я шла на новый мировой рекорд. Не знаю, что с моими мозгами тогда происходило, но это было круто. Я такой уверенности никогда больше в жизни не испытывала, – приводит слова Медведевой Sport24.