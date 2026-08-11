«Это что за женщина вообще?!» Евгения Медведева — об Александре Трусовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, чем её восхищает серебряный призёр ОИ-2022 Александра Игнатова (Трусова).

— Кто из современных фигуристок тебя наиболее впечатляет?

— Саша Трусова. Это что за женщина вообще?! Как это возможно? Я даже шутила, что сына Сашей назову. Я на неё смотрю: это просто что-то невероятное! Она одной рукой качает маленького Мишу, потому что ему спать пора, а другой — четверной лутц прыгает. Это вообще восторг! – приводит слова Медведевой Sport24.

Александра Игнатова вернулась в профессиональный спорт осенью прошлого года после рождения сына.