«Не съела ни одной пасты или пиццы». Софья Муравьёва отметила день рождения в Риме

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва в социальных сетях опубликовала пост, в котором рассказала, как отпраздновала день рождения в Риме.

Фото: Из личного архива Софьи Муравьёвой

Фото: Из личного архива Софьи Муравьёвой

Фото: Из личного архива Софьи Муравьёвой

Фото: Из личного архива Софьи Муравьёвой

«Лучшее завершение дня рождения. А ещё музыка в наушниках. Представляете, как это круто?

Поняла, что в этот прекрасный день мне важно побыть наедине с собой. Лучшее решение – встретить рассвет. И я не съела ни одной пасты или пиццы. Всё просто, я их не люблю», – подписала снимки Муравьёва.

Ранее Муравьёва прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным, к которому перешла от Евгения Плющенко весной 2025 года. 12 мая появилась новость, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России, что повлекло слухи о возможной смене спортсменкой гражданства. О новом тренерском штабе фигуристки точной информации нет.