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Алина Загитова пригрозила СМИ судом за публикацию информации о налоговой задолженности

Алина Загитова пригрозила СМИ судом за публикацию информации о налоговой задолженности
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что у неё нет задолженности по налогам. Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что фигуристка задолжала налоговой 89 тысяч рублей.

«Очередной пример того, как некоторые СМИ публикуют непроверенную информацию ради громкого заголовка. Никакой задолженности перед налоговой у меня нет – прикрепляю подтверждение. Все свои обязательства я исполняю добросовестно и своевременно. Очень жаль, что вместо элементарной проверки фактов и запроса комментария отдельные «медиа» выбирают распространять недостоверные сведения. Это выглядит крайне непрофессионально.

Фото: Из социальных сетей Алины Загитовой

Прошу удалить ложную информацию и опубликовать опровержение. В противном случае буду защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в установленном законом порядке. Напоминаю: распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию человека, может образовывать состав клеветы – ст. 128.1 УК РФ. Также можно требовать опровержения недостоверных порочащих сведений по ст. 152 ГК РФ», – написала Загитова в социальных сетях.

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