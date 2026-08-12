Трусова — о подготовке к сезону: настроения два — пахать и смотреть в одну точку

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась эмоциями, которые испытывает перед началом нового соревновательного сезона.

«Хотелось бы поделиться своими эмоциями перед началом сезона, но эмоции у меня… своеобразные.

Это был самый долгий перерыв за всю мою карьеру, и я думаю не столько о самом сезоне, сколько о том, что ещё нужно сделать. И с каждым днём список растёт, а вот дней до начала остаётся всё меньше и меньше. Я не могу не тренироваться – даже в отпуске я как минимум занимаюсь ОФП. Моё поддержание формы во время беременности вы тоже видели. Но я чисто физически не могу тренироваться столько, чтобы можно было сказать «мне этого достаточно», потому что мышцам и голове необходим отдых. А наш текущий график в Китае не позволяет тренироваться дисциплинированно: приходится подстраиваться буквально каждый день, и это тоже выбивает из колеи…

В общем, настроения у меня сейчас два – пахать как не в себя и смотреть в одну точку», — написала Трусова в своём телеграм-канале.